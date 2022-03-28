В Шанхае объявлен локдаун из-за крупнейшей вспышки заболеваемости COVID-19

В Шанхае объявлен локдаун. Город закрывается на 9 дней из-за вспышки коронавируса, которая стала крупнейшей за все время пандемии. Локдаун будет состоять из двух фаз. Сначала закроют восточную половину 25-миллионного города, а затем - западную. Сейчас в городе проводится массовое тестирование, так как особенную обеспокоенность вызывает рост количества бессимптомных больных.



Что же касается мировой статистики, то число подтвержденных случаев заражения ковидом на этой неделе увеличилось почти на 11 миллионов человек. Выросла и смертность - почти на четверть.