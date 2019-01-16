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В Шанхае открыли первый мост, который напечатан на 3D-принтере
Его длина 15 метров и ширина около 4. Расположен мост в Центральном парке района Таопу. На его создание ушло 35 дней. Он весит почти 5 с половиной тонн и является самым тяжелым пластиковым объектом, напечатанным на 3D-принтере. Мост способен выдержать нагрузку весом 250 килограммов на квадратный метр. Это значит, что на площади один квадратный метр одновременно могут находиться по меньшей мере четверо взрослых.
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