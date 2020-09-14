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В Шанхае открылся фестиваль туризма

Тысячи людей приходят к башне "Восточная жемчужина", посещают ночные туры, речной круиз, прогуливаются по городу на велосипедах. Праздник призван простимулировать местную экономику на фоне смягчений ограничений в Китае. Продлится мероприятие 13 дней.

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