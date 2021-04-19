3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Шанхае открылся крупнейший международный автосалон
Крупнейший автосалон в мире открылся сегодня в Шанхае. Участие в выставке принимают около тысячи производителей со всего мира. Экспозиция состоит из 12 крытых выставочных павильонов - ее площадь превышает 360 тысяч квадратных метров. На выставке продемонстрируют новинки от гигантов автопрома, таких как Mercedes-Benz, BMW и Audi. Есть место и для молодых компаний и стартапов. Основной упор и те и другие производители делают на электромобили и авто на альтернативных источниках топлива.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов