В Шанхае открылся крупнейший международный автосалон

Крупнейший автосалон в мире открылся сегодня в Шанхае. Участие в выставке принимают около тысячи производителей со всего мира. Экспозиция состоит из 12 крытых выставочных павильонов - ее площадь превышает 360 тысяч квадратных метров. На выставке продемонстрируют новинки от гигантов автопрома, таких как Mercedes-Benz, BMW и Audi. Есть место и для молодых компаний и стартапов. Основной упор и те и другие производители делают на электромобили и авто на альтернативных источниках топлива.



