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В Шанхае возобновил работу "Диснейленд"
В Шанхае открылся местный "Диснейленд", закрытый еще в январе из-за карантина. Администрация пока продает меньше билетов, чем обычно, чтобы обеспечить соблюдение посетителями безопасной дистанции. Кроме того, будут контролировать состояние здоровья гостей через специальное приложение, при наличии тревожных симптомов, доступ в "Диснейленд" ограничат. Китай практически отменил ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, но сохраняет жесткий контроль на въезде в страну.
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