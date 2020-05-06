В Шанхае возобновил работу "Диснейленд"

В Шанхае открылся местный "Диснейленд", закрытый еще в январе из-за карантина. Администрация пока продает меньше билетов, чем обычно, чтобы обеспечить соблюдение посетителями безопасной дистанции. Кроме того, будут контролировать состояние здоровья гостей через специальное приложение, при наличии тревожных симптомов, доступ в "Диснейленд" ограничат. Китай практически отменил ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, но сохраняет жесткий контроль на въезде в страну.



