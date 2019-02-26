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В Шереметьеве самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
ЧП в аэропорту Шереметьево. Пассажирский самолет "Гольфстрим", совершавший рейс из Баку в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщают российские СМИ, на борту, кроме двух пилотов, находились три пассажира - граждане России, Азербайджана и Беларуси. Пострадавших нет. ТАСС уточняет, что при посадке у частного самолета надломилась стойка шасси. А самолет "Британских авиалиний" едва не потерпел крушение.
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