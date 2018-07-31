В школах Франции ввели запрет на смартфоны

Французских школьников осенью ожидает неприятный сюрприз: в школах объявлены вне закона все мобильные устройства, которые подключены к Интернету. Такой закон принят накануне. Подросткам до 15 лет придется или выключать смартфоны, или оставлять их дома. Оставить себе смартфон смогут только дети с особыми потребностями. Также телефоны могут допускаться во время внеклассных занятий или в учебных целях.