В школах США вводят телесные наказания - чем и как разрешат бить детей?

Оплот демократии США возвращает практику телесных наказаний. Школьный округ Кассвилл в штате Миссури разрешил бить детей за непослушание специальной лопаткой. Для учеников младших классов предусмотрены один-два шлепка, для учеников старших классов - до трех. Наказание обещают применять лишь в крайнем случае, в "разумной форме и по рекомендации директора" и только в отношении детей, чьи родители дали на это письменное согласие. Видимо, сами родители с воспитанием не справляются.