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В школах Великобритании планируют уменьшение порций еды

Английские школы вынуждены экономить на питании детей - об этом сообщает газета Guardian. Издание ссылается на руководителя одной из крупнейших в Великобритании оптовых продовольственных компаний. Он пояснил, что средства на бесплатное школьное питание для учащихся начальных классов увеличились всего на 4 пенса с момента введения системы в 2014 году. Между тем в стране отмечается самая высокая за последние 40 лет инфляция - в апреле она ускорилась до 9 % против мартовских семи. Учебные заведения в этих условиях могут оказаться перед выбором: меньшие порции или более дешевые ингредиенты для обедов.

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