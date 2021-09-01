В школе Краснодарского края в России появился класс "Ы"

В одной из школ России появился класс "Ы".



Учебное заведение Краснодарского края приняло 4 тысячи учеников только в этом году, а по количеству тех, кто впервые переступил школьный порог, здесь абсолютный рекорд - 29 первых классов.

Для их обозначения использовали практически весь алфавит, в том числе - 1 "Ы" и 1 "Я". Какого-то специального распределения по буквам не было, а некоторые родители даже гордятся тем, что их дети стали "яшками". В руководстве школы уже задумались по поводу следующего года, ведь буквы закончились, а детей все больше. Власти заверяют, что потребности закроют новыми школами, которые уже строятся.