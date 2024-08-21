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В Шотландии более 45 музеев могут закрыться: в стране нет денег на культуру
В Шотландии нет денег на культуру. Более 45 музеев и галерей рискуют закрыться в течение года. Причина кризиса - сокращение финансирования как со стороны шотландского правительства, так и со стороны региональных властей. Многие музеи уже работают на грани банкротства и не могут себе позволить даже оплатить зарплату сотрудников. Недавнее исследование показало, что 11 % музеев Шотландии могут закрыться в течение года, а у 14 % из них хватит денег только на один месяц работы.
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