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В Шотландии открыли мемориальный комплекс в честь подвига советских летчиков
В Шотландии накануне Дня Победы открыли мемориальный комплекс в честь подвига советских летчиков в мае 1943-го. В деревне Фернан установили памятный камень, на котором высечены имена членов экипажа Груздина. Машина участников секретной миссии по перегонке самолетов во время тренировочного полета стала неуправляемой. Экипаж направил борт на безлюдный участок за деревней, чем спас жизни мирных людей. Три летчика погибли при взрыве самолета.
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