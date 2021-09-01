В Шотландии во время переписи населения жители смогут сами определять свой пол

Никаких бумаг, если этот пол не совпадет с указанным в документах, спрашивать не будут. Но если вопрос о поле вызовет у человека затруднение, разрешается указать и тот, что в паспорте. Ранее в Шотландии школьникам разрешили определять гендерную принадлежность без согласия на то родителей, начиная с 4 лет.