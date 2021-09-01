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В Шотландии во время переписи населения жители смогут сами определять свой пол
Шотландия фактически объявила половую автономию. Во время предстоящей переписи населения жителям позволят самостоятельно определять свою половую принадлежность.
Никаких бумаг, если этот пол не совпадет с указанным в документах, спрашивать не будут. Но если вопрос о поле вызовет у человека затруднение, разрешается указать и тот, что в паспорте. Ранее в Шотландии школьникам разрешили определять гендерную принадлежность без согласия на то родителей, начиная с 4 лет.
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