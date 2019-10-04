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В Шотландии запретили шлепать детей
Соответствующий законопроект был поддержан большинством членов регионального парламента. В остальных частях Великобритании родители все еще могут таким образом наказывать детей - но только "в пределах разумного". В школах любые физические наказания категорически запрещены. Впрочем, согласно опросам британских СМИ, большинство родителей-шотландцев законопроектом недовольны. Мол, тысячи родителей пострадают от того, что пытаются добиться от своих детей послушания.
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