В Шотландии запретили шлепать детей

Соответствующий законопроект был поддержан большинством членов регионального парламента. В остальных частях Великобритании родители все еще могут таким образом наказывать детей - но только "в пределах разумного". В школах любые физические наказания категорически запрещены. Впрочем, согласно опросам британских СМИ, большинство родителей-шотландцев законопроектом недовольны. Мол, тысячи родителей пострадают от того, что пытаются добиться от своих детей послушания.