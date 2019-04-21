В Шри-Ланке праздник омрачен терактами

В островном государстве прогремела серия взрывов. Детонации произошли в двух католических церквях прямо во время празднования Пасхи. Еще несколько взрывов прогремели в столичных отелях "Шангри-Ла" и "Кингсбери". В общей сложности погибли 20 человек, пострадали 280 человек.