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В Шри-Ланке праздник омрачен терактами

В островном государстве прогремела серия взрывов. Детонации произошли в двух католических церквях прямо во время празднования Пасхи. Еще несколько взрывов прогремели в столичных отелях "Шангри-Ла" и "Кингсбери". В общей сложности погибли 20 человек, пострадали 280 человек.

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