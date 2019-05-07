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В Шри-Ланке задержаны все организаторы и исполнители терактов
Шри-Ланка возвращается к нормальной жизни после серии терактов. В стране отменен комендантский час, возобновили работу учебные заведения. Полиция сообщает, что все организаторы и исполнители атак убиты либо задержаны. Известно о ликвидации нескольких специалистов по созданию бомб. Найденные взрывные устройства обезврежены. Кроме того, в ходе спецопераций правоохранители Шри-Ланки обнаружили замаскированный под ферму лагерь боевиков. На его базе исламисты обучались стрельбе и созданию самодельных бомб. Владельцы земельного участка арестованы. Напомним, в результате серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки 21 апреля погибли 257 человек, еще сотни пострадали.
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