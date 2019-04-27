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В штабе Владимира Зеленского заговорили о роспуске Верховной рады

В штабе избранного Президента Украины Владимира Зеленского заговорили о роспуске Верховной рады. Причиной может стать отсутствие коалиции в парламенте. Спикер штаба Дмитрий Разумков пояснил: количество депутатов во фракциях явно недостаточное, а просьбы предоставить поименный список игнорируются. Дело в том, что у роспуска парламента есть временные ограничения. Поэтому в штабе заявили о намерениях Рады затягивать процесс инаугурации новоизбранного президента до срока возможного роспуска. Ранее Владимир Зеленский заявил, что ЦИК Украины намеренно затягивает объявление итогов выборов.

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