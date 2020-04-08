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В штатах Иллинойс и Мичиган выпал град размером с мяч для гольфа

В штатах Иллинойс и Мичиган выпал небывалой величины град, размер которого достигал мяча для гольфа. Был нанесен серьезный урон имуществу граждан: повреждены сотни автомобилей, во многих домах выбиты окна и повреждена крыша. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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