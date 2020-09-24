В Штатах полиция в очередной раз открыла огонь на поражение

Опубликовано видео нагрудного регистратора, принадлежащего патрульному офицеру из города Эсбери-Парк. Здесь прибывшие на вызов полицейские пытались утихомирить афроамериканца - он грозил им из-за двери ножом. В какой-то момент патрульные посчитали, что правонарушитель приблизился к ним на опасную дистанцию.



Мужчина погиб. История еще расследуется властями. Действия полиции могут быть признаны правомерными, хотя улица уже отреагировала: в городе начались массовые протесты. Нет сомнений, что они перекинутся и на другие города страны.



