В Штатах после выборов вновь заговорили о приходе нового маккартизма

Старый, ламповый начала 50-х, его помнят, наверное, всею. Он знаменит массовыми увольнениями инакомыслящих, посадками деятелей левых убеждений, газетными кампаниями по оплевыванию и затаптыванию. В прошлом году в Соединенных Штатах родилось то, что сейчас развернулось в полную мощь - так называемая культура отмены. Это неброское название носит репрессивный механизм невероятного размаха.

Олег Романов с конкретными примерами продолжит тему американских нравов.





Сам термин "культура отмены" для нашего уха звучит как безобидная бессмыслица: не выглядит это ни зловещим, ни грозным, ни даже серьезным. Но вот как "культурно отменяют" в Штатах: сенатор Майк Ширки короткими перебежками перебирается из офиса в машину, из машины - в жилище, из родного дома - в аэропорт. Едва он покидает зону, куда закрыт доступ посторонним, его тут же окружают беснующиеся пикетчики: сенатору остается только надеяться, что среди них нет нового Джона Уилкса Бута с пистолетом, решившего избавить мир от Майка Ширки. А что, и такое теперь бывает: вон, в Портленде трамписта убили за кепку "Сделаем Америку великой", и убийца был уверен, что спасает мир от страшной угрозы.

Что совершил Майк Ширки? Политик из Мичигана всего лишь высказал в частной беседе подозрение, что январский штурм Капитолия организовало ФБР. Но ни один тет-а-тет в наши времена не бывает достаточно укромен: Ширки подслушали и теперь предают гражданской казни. Его счастье, что сенатора невозможно уволить или посадить, в противном бы случае ему несдобровать. Причем тут "культура отмены" проявилась в самой мягкой из своих разновидностей. Если искать точный аналог этому явлению, то вспоминается греческий остракизм - голосование остраконами, кусочками глиняных амфор, по итогам которого человека изгоняли из города практически на верную смерть.

Сегодня отменить могут любого и повод для этого выбирают случайным образом: достаточно быть чуть менее восторженным либералом, чем окружающие. Вот в разгар летних бунтов публикуется в "Нью-Йорк Таймс" статья, в которой некий сенатор задается вопросом: а не ввести ли нам в пылающие города армию? После этого автора отлучают от демократических СМИ, а редактор газеты Джеймс Беннет становится жертвой "культуры отмены" - его увольняют с волчьим билетом.

Когда знаешь об этом, репортажи Си-эн-эн, где корреспондент на фоне пылающих улиц рассказывает о "преимущественно мирных протестах", совсем не удивляют: чтобы избежать "культурной отмены", недостаточно простой лояльности господствующей идеологии - надо быть восторженнее самых восторженных. Доктрина, в соответствии с которой американцы разделились на правильных и (как бы это помягче сказать) заблуждающихся, победившими демократами уже вполне официально провозглашена.

Сама история со штурмом стала лакмусовой бумажкой. Вторгаться в Капитолий с хулиганской лихостью - это почти американский спорт: даже Байден хвастался, что в молодости тайком пробрался в здание конгресса и был наказан за это штрафом. На нынешних его последователей уже написаны 100 тысяч доносов, и отделаться штрафом им точно не светит. Чем больше времени с 6 января утекает, тем чудовищнее становится это преступление.



Неверие в дьявольский штурм - лишь одно из чудовищных преступлений, за которые человека покарают "культурной отменой". Есть еще неверие в критическую расовую теорию. Она гласит, что вся история белых есть сплошное преступление, и каждый, кого бог наказал светлой пигментацией кожи, несет на себе печать этого первородного греха.

Крупные компании предлагают сотрудникам "быть менее белыми" - не угнетать, доверять другим, избавиться от невежества и высокомерия. "Менее белой" должны стать музыка и математика - ведь и ту, и другую творили по преимуществу представители европеоидной расы.

В американских университетах еще до выборов травили трампистов - их даже увольняли. Теперь, когда сторонники бывшего президента ушли в подполье, покаяния и отмежевания от расизма требуют от профессуры, которая позволяет себе изучать не то и не так. Из Мичиганского университета уволен вице-президент исследовательского департамента физик Стивен Сю - он обсчитывал геномы разных человеческих рас. Запрет на профессию или мнение стали делом совершенно обычным: снимаются с публикации расистские статьи по химии, астрономии, психологии - где только там находят расизм?



Провинившихся авторов увольняют или отправляют каяться. Одна из лидеров молодых демократов в конгрессе Александрия Окасио-Кортес предложила создать лагеря перевоспитания: неправильное мнение - оно ж фактически болезнь, которую надо лечить трудом, изоляцией от общества, правильной тюремной диетой. Эта идея вызвала у республиканцев панику.

Так вот недавно за недостаточное благомыслие была уволена актриса Джина Карано, сыгравшая в "Мандалорце": она сравнила республиканцев в современной Америке с европейскими евреями 30-х, которых травили собственные соседи. Карано изгнана из профессии, но преследования-то и травля существуют.

