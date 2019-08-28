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В штате Арканзас мужчина забаррикадировался в доме и ведет стрельбу по полицейским

В штате Арканзас спецслужбы ведут переговоры с вооруженным мужчиной, который забаррикадировался в доме и ведет стрельбу по полицейским. Сдаваться он пока не намерен. По данным телеканала Fox News, на газоне перед домом лежат два тела. Личность мужчины пока не установлена, как и его мотивы. На место происшествия прибыл спецназ. Действовать ему придется очень осторожно, так как внутри здания, кроме злоумышленника, находится еще один человек, предположительно, заложник.

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