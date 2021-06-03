ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В штате Делавэр США неизвестный открыл огонь по полицейским

Событие в США, уже ставшее рутиной. В очередной раз в стране стрельба на улицах. На этот раз в штате Делавэр. Неизвестный открыл огонь по полицейским. Минимум 3 человека пострадали. Преступник забаррикадировался в одном из многоквартирных домов, оттуда и обстреливал правоохранителей. На месте работает спецназ совместно с полицией, здание окружено. Жителям близлежащих районов место происшествия приказано объезжать.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все