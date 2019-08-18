В штате Нью-Йорк оотерпел крушение небольшой легкомоторный самолет

ЧП в штате Нью-Йорк. Потерпел крушение небольшой легкомоторный самолет.



Машина рухнула прямо на жилой дом. Хозяйка получила тяжелые травмы, ее жилище полностью разрушено. Известно, что на борту воздушного судна находилось трое человек. Один из них погиб. Что стало причиной авиакатастрофы, не сообщается.