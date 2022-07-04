В штате Огайо отменили массовые торжества по случаю Дня независимости из-за опасения беспорядков

Кадры из США, сотрудники полиции застрелили афроамериканца. Этот момент попал на видео. По сообщениям местных СМИ, при попытке задержания за нарушение ПДД в мужчину выстрелили более 90 раз. 60 пуль попали в цель.

Это уже третий подобный инцидент в Огайо с декабря. В штате отменили все массовые торжества по случаю Дня независимости, так как опасаются беспорядков в ответ на жестокие действия полиции.