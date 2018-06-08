В штате Оклахома не прекращаются ливни со штормовым ветром

Не просто приходится жителям штата Оклахома. Там не прекращаются ливни, сопровождаемые штормовым ветром. Улицы городов напоминают реки. Основные магистрали перекрыты, движение парализовано и в столице штата Оклахома-Сити. Спасатели едва успевают отвечать на вызовы. Сообщается, что за несколько часов они получили почти сотню звонков с просьбами о помощи.