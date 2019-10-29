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В штате Пенсильвания пассажирский автобус провалился в гигантскую воронку

В американском штате Пенсильвания пассажирский автобус провалился в гигантскую воронку и завис. Травмы получил один человек. Инцидент произошел из-за прорыва магистрального водопровода. В центре Питтсбурга образовались огромные пробки: автобус доставали краном и эвакуатором весь день.

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