В штате Пенсильвания пассажирский автобус провалился в гигантскую воронку

В американском штате Пенсильвания пассажирский автобус провалился в гигантскую воронку и завис. Травмы получил один человек. Инцидент произошел из-за прорыва магистрального водопровода. В центре Питтсбурга образовались огромные пробки: автобус доставали краном и эвакуатором весь день.

