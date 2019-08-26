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В шведском Мальме произошла стрельба
Люди в масках открыли огонь по прохожим. Погибла женщина, которая прогуливалась по набережной с мужем и ребенком. Они не пострадали. Местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, пишут, что было произведено до десяти выстрелов из двух различных видов оружия, после чего нападавшие скрылись с места преступления. Полиция заблокировала район, идет поиск злоумышленников. По одной из версий, преступление могло иметь криминальный подтекст.
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