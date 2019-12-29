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В шведской деревушке Юккасъярви расположен настоящий ледяной отель
Вторая половина декабря - самая горячая пора для отельеров Лапландии. Регион в эти дни особенно популярен у туристов. И едут они не только в финский Рованиеми, где расположена резиденция Санта-Клауса, многие направляются в шведскую деревушку Юккасъярви. В настоящий ледяной отель! На территории огромного комплекса есть часовня, бар, ресторан, скульптурные композиции из снега и льда. Ежегодно лучшие дизайнеры мира создают уникальный интерьер ICEHOTEL, так что постояльцам интересно посещать его снова и снова. Отправимся в царство снежной королевы вместе с Татьяной Волковой.
Вместо шума машин - тишина леса, вместо бетона - хрустально чистый лед, вместо городского смога - северное сияние. Неудивительно, что ледяной отель в шведской деревне Юккасъярви пользуется невероятной популярностью. Особый ажиотаж - в пору зимних праздников. И это несмотря на стоимость - за одну ночь в царстве льда придется выложить не менее 600 долларов. За всем присматривает креативный директор отеля Лука Ронорони. Ради воплощения идеи о полноценном доме изо льда он покинул родную Италию и ничуть об этом не жалеет.
Дизайн отеля постоянно меняется - ведь отель тает с приходом весны, а к зиме отстраивается заново
И так уже 30 лет. Лед извлекают из реки Торне, которая частично образует границу между Швецией и Финляндией. На постройку уходит более 1000 глыб льда, а каждый блок весит примерно 2,5 тонны. Природный строительный материал совершенно универсален - из него делают и мебель, и посуду и скульптуры, которые придают отелю по-настоящему сказочный вид. Над их созданием трудятся скульпторы и художники со всего мира. Из 126 претендентов выбрали всего 33 мастеров. Китайский скульптор Чжао Юн - один из них.
Все, кроме кроватей, здесь сделано изо льда, даже предметы интерьера - люстра, стулья, столы, бокалы и тарелки и, конечно, фужеры для шампанского. Внутри помещений температура не поднимается выше 5 градусов. Даже холодильника не надо - напитки здесь всегда охлажденные. А чтобы согреться, гостям предлагают покататься на собачьей упряжке, посетить сауну или выпить горячительные напитки в местном баре. Для ночевки здесь выдают специальные спальники. Из-за глобального интереса к ледяному отелю он оказывается забронирован на весь сезон еще до начала зимы. Однако днем общие помещения гостиницы открыты для всех желающих, как и захватывающий пейзаж дикой природы вокруг - вполне достаточно, чтобы создать необходимое для встречи Нового года настроение.
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