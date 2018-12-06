В шведской столице начинается неделя Нобелевских торжеств

Вручение премии в Стокгольмской филармонии и ратуше пройдет 10 декабря в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Всего в этом году ее получат 12 человек. В Стокгольм приедут лишь 9 лауреатов. В этом году мы не узнали имени лауреата по литературе: он, возможно, будет назван в 2019. Шведская академия приняла весной решение о переносе присуждения этой премии, поскольку число ее членов стало меньше и из-за громкого скандала во всем мире ослабло доверие к ней.