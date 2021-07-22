В шведской тюрьме заложника отпустили в обмен на 20 коробок пиццы

В Швеции благополучно разрешился инцидент с заложниками, которых захватили заключенные одной из тюрем. В руках преступников оказались двое охранников. После долгих переговоров одного из них отпустили в обмен на 20 коробок пиццы (по одной каждому из узников, которые содержатся в общей камере). Спустя несколько часов удалось добиться освобождения и второго охранника. По словам представителя полиции, инцидент оценивается как крайне серьезный, так как захватчиками являлись двое осужденных за серию жестоких убийств.