В Швеции детям разрешили менять пол без операции. Парламент проголосовал за принятие закона, который облегчит юридическую смену пола для подростков с 16лет без хирургического вмешательства. Изменения вступят всилу 1 июля 2025 года.

Как показали соцопросы, 59 % шведов не поддержали такой закон и только 22 % сочли его правильным. Но тем не менее политики не смогли устоять перед веяниями новой европейской моды.