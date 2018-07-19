В Швеции горят леса

В Швеции из-за аномальной жары горят леса. Знойная погода в стране держится уже с мая. Больше всего пострадал центр Швеции. Власти запросили помощь у Евросоюза. В некоторых районах началась эвакуация. Из-за пожаров отменены десятки поездов из Норвегии, а на границе двух стран скопились сотни машин.