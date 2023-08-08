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В Швеции из-за размытой дождем насыпи сошел с рельсов поезд
22 человека пострадали, почти полторы тысячи эвакуированы из-за мощного пожара в Португалии. К тушению огня были привлечены более 2 тысяч пожарных, 700 транспортных средств и не менее 14 единиц авиации. Причина ЧП - аномальная жара. В Португалии прогнозируют до 43 градусов, в нескольких регионах введено красное предупреждение. В Испании также зной: в ближайшие дни ожидают до +44, в стране введены ограничения на использование воды из-за засухи.
А вот в Швеции ливни. Обильные дожди размыли насыпи, из-за чего с рельсов сошел поезд. Около 120 пассажиров были эвакуированы, 3 человека доставлены в больницу.
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