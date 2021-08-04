В Швеции неизвестные открыли огонь на парковке торгового центра

ЧП произошло в шведском Кристианстаде. Накануне неизвестные открыли огонь по жителям на парковке местного торгового центра. Ранены три человека: двое мужчин и женщина. Полиция развернула спецоперацию по поимке преступников. На месте работают криминалисты. По последним данным, правоохранителям удалось задержать трех подозреваемых. Обстоятельства произошедшего выясняются.



