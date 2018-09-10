В Швеции победу в парламентских выборах одержала правящая партия красно-зеленого блока

Стали известны предварительные результаты парламентских выборов в Швеции. Победу с минимальным отрывом одержала правящая партия красно-зеленого блока, в который входят социал-демократы, Партия зеленых и Левая партия, - чуть более 40 процентов голосов. На втором месте оппозиционный альянс правоцентристских партий: за него избиратели отдали почти столько же голосов. Правая партия "Шведские демократы" на третьем месте с внушительными 19 процентами. Интерес к данному политическому объединению повышенный, так как партия выступает за отказ от доминирующей в стране концепции мультикультурализма и сокращение потока мигрантов. Окончательные итоги выборов станут известны не ранее среды.