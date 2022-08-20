В Швеции подросток расстрелял людей в торговом центре

ЧП на юге Швеции. В Мальме подросток открыл огонь по людям в торговом центре. В результате погиб один человек, еще один ранен. К месту происшествия стянуты значительные силы правоохранителей. Задержанный - несовершеннолетний. Его личность не раскрывается.



Хотя, как заявляет полиция, непосредственная угроза для населения была устранена, жителей Мальме призывают воздержаться от посещения ТЦ. Там проводятся следственные эксперименты.



