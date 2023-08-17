В Швеции повышен уровень террористической угрозы

Уровень террористической угрозы в Швеции впервые за 7 лет повышен до четвертого из пяти из-за проходивших в последние недели акций сожжения Корана. Служба госбезопасности отмечает, что страна превратилась в приоритетную цель для исламистов. Однако местная полиция, видимо, считает себя бессмертной и не спешит прислушиваться к советам. Правоохранители разрешили очередную акцию с сожжением священной книги мусульман. Пройдет она завтра у посольства Ирана в Стокгольме.