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В Швеции повышен уровень террористической угрозы
Уровень террористической угрозы в Швеции впервые за 7 лет повышен до четвертого из пяти из-за проходивших в последние недели акций сожжения Корана. Служба госбезопасности отмечает, что страна превратилась в приоритетную цель для исламистов. Однако местная полиция, видимо, считает себя бессмертной и не спешит прислушиваться к советам. Правоохранители разрешили очередную акцию с сожжением священной книги мусульман. Пройдет она завтра у посольства Ирана в Стокгольме.
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