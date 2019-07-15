В Швеции разбился легкомоторный самолет с парашютистами - выживших нет

Трагедия в Швеции. Там разбился легкомоторный самолет с парашютистами - выживших нет. Сообщается, что воздушное судно, на борту которого находились 9 человек, спустя 40 минут после вылета внезапно подало сигнал тревоги. Практически сразу после этого самолет уходит в штопор и падает носом вниз. Что стало причиной катастрофы, выясняется.