В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети в Курбан-байрам

Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО в Брюсселе на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса. Столтенберг полагает, что Стокгольм выполнил все условия, поставленные Турцией, поэтому время для ратификации решения о вступлении в альянс пришло!

Однако действия властей Швеции говорят совершенно о другом. Мусульманский праздник Курбан-байрам в Стокгольме решили отметить буквально с огоньком! По данным "Франс Пресс", полиция разрешила провести очередную акцию с сожжением Корана рядом с мечетью в первый день праздника. И заодно вызвала подкрепления на случай беспорядков. В январе похожая акция инициировала протесты у турецкого посольства в Швеции и привела к заморозке вступления страны в НАТО.