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В Швеции сильные ливни обернулись наводнениями
Швецию накрыли проливные дожди. Всего за несколько часов в Восточной и Центральной части страны выпало до 12 сантиметров осадков. Мощные ливни обернулись сильными наводнениями. Большая вода затопила десятки домов, во власти стихии оказались сотни транспортных средств. В некоторых районах власти решили отложить занятия в школах. Муниципалитеты подсчитывают урон от удара стихии.
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