В Швеции сильные ливни обернулись наводнениями

Швецию накрыли проливные дожди. Всего за несколько часов в Восточной и Центральной части страны выпало до 12 сантиметров осадков. Мощные ливни обернулись сильными наводнениями. Большая вода затопила десятки домов, во власти стихии оказались сотни транспортных средств. В некоторых районах власти решили отложить занятия в школах. Муниципалитеты подсчитывают урон от удара стихии.



