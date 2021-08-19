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В Швеции сильные ливни обернулись наводнениями

Швецию накрыли проливные дожди. Всего за несколько часов в Восточной и Центральной части страны выпало до 12 сантиметров осадков. Мощные ливни обернулись сильными наводнениями. Большая вода затопила десятки домов, во власти стихии оказались сотни транспортных средств. В некоторых районах власти решили отложить занятия в школах. Муниципалитеты подсчитывают урон от удара стихии.

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