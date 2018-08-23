В Швеции снова горят автомобили

На юге королевства сожжены 9 машин. Полиция расценила произошедшее как умышленный поджог и причинение материального ущерба. Автомобили поджигали люди в капюшонах и с повязками на лице. Правоохранители призывают жителей выходить по ночам на патрулирование районов, чтобы обезопасить свои машины от поджогов со стороны хулиганов.