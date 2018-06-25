В Швеции стартует массовое чипирование населения

На него записались более трех с половиной тысяч человек. Чип, вживляемый между большим и указательным пальцами, позволит объединить в одном устройстве кошелек, проездной на метро, поезд, пропуск от офиса и ключи от квартиры. Ученые считают, что чипирование откроет для шведов дорогу в новую цифровую эпоху и ускорит рост экономики.