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В Швеции стартует массовое чипирование населения

На него записались более трех с половиной тысяч человек. Чип, вживляемый между большим и указательным пальцами, позволит объединить в одном устройстве кошелек, проездной на метро, поезд, пропуск от офиса и ключи от квартиры. Ученые считают, что чипирование откроет для шведов дорогу в новую цифровую эпоху и ускорит рост экономики.

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