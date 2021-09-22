В Швеции священник-гей публично отказался венчать мужчин с женщинами

В шведском Гетеборге священник-гей публично отказался венчать мужчин с женщинами. 56-летний Ларс решил так выразить протест против неоднозначной позиции местной епархии по вопросу гей-браков. Хоть в лютеранстве и разрешены однополые браки, все же священники на свое усмотрение имеют право отказать в венчании ЛГБТ-парам. Ларс уверен, что это нарушает права меньшинств, и выступил с демаршем "по соображениям совести".