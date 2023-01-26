В Швеции у русскоговорящей семьи хотели забрать детей, пришлось спасаться бегством

Русофобия на пределе. Органы опеки Швеции хотели забрать у семьи троих детей за то, что родители смотрели российские телеканалы. Причем речь идет о гражданах Латвии. Местный житель написал на семью донос, после чего ими заинтересовалась шведская полиция. Когда стало понятно, что шансов оставить детей практически нет, глава семейства решил - нужно бежать в Россию. На российско-финской границе они помчались напролом к пограничникам с просьбой предоставить им убежище. Сейчас семья живет в Карелии, где у них временное убежище. Планируют получать гражданство. А вот на родину в Латвию они возвращаться боятся.