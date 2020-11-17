В Швеции вводится запрет на проведение мероприятий с участием более 8 человек

Коронавирус в мире продолжает диктовать свои правила. Чтобы снизить нагрузку на медучреждения, Австрия с сегодняшнего дня ввела жесткий карантин. Почти три недели в стране будут закрыты магазины, кроме продуктовых и аптек, сотрудники предприятий по возможности перейдут на удаленку. Выйти из дома можно только в случае срочной необходимости.