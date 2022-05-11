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В Швеции выявлены случаи гепатита неизвестного происхождения у детей
В Швеции уже у девяти детей зарегистрирован предполагаемый острый гепатит неизвестного происхождения. Минздрав страны проводит соответствующее расследование. За ситуацией также следит Всемирная организация здравоохранения. Предполагается, что причиной заболевания стала аденовирусная инфекция.
Гепатит неизвестной природы обнаружили в двенадцати странах Евросоюза, а также в США и в Японии. ВОЗ сообщает, что во всем мире выявлено около 170 случаев заболевания.
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