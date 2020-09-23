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В Швейцарии 14 подростков пострадали из-за удара молнии в футбольное поле

В Швейцарии 14 подростков пострадали из-за удара молнии, попавшей в футбольное поле во время матча. Электрический разряд ударил в столб, после чего заряд перешел в землю и распространился по всему полю. Юношей на вертолете экстренно доставили в больницу. Самому старшему из нах 16 лет.

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