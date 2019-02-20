В Швейцарии группа лыжников оказалась под лавиной

Группа лыжников оказалась под лавиной недалеко от швейцарского курорта Кран-Монтана. Сколько спортсменов оказалось под слоем снега - пока не ясно. Полиция кантона Вале говорит, что до двенадцати. Четверых удалось спасти. Один в крайне тяжелом состоянии. Лавина обрушилась на лыжную трассу накануне днем. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы вертолеты и команды кинологов.