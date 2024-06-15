В Швейцарии 15 июня открывается так называемый саммит мира по Украине, который, еще не начавшись, уже сыскал славу провального форума. Изначально на конференцию позвали более 160 делегаций. При этом Москву организаторы приглашать не стали. Главная ставка делалась на государства Глобального Юга, чтобы разбавить западную коалицию и придать "убедительности". Но далеко не все страны захотели ввязываться в сомнительные авантюры Запада. Отказы пошли, как только стало понятно, что российского присутствия там не предвидится. Пекин отклонил приглашение по причине невыполнения условий для его участия. На конференцию не собирается приезжать даже открытый союзник Киева - Байден.