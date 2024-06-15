3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Швейцарии открывается конференция по Украине
В Швейцарии 15 июня открывается так называемый саммит мира по Украине, который, еще не начавшись, уже сыскал славу провального форума. Изначально на конференцию позвали более 160 делегаций. При этом Москву организаторы приглашать не стали. Главная ставка делалась на государства Глобального Юга, чтобы разбавить западную коалицию и придать "убедительности". Но далеко не все страны захотели ввязываться в сомнительные авантюры Запада. Отказы пошли, как только стало понятно, что российского присутствия там не предвидится. Пекин отклонил приглашение по причине невыполнения условий для его участия. На конференцию не собирается приезжать даже открытый союзник Киева - Байден.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов