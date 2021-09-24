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В Швейцарии полиция применила резиновые пули по участникам акции протеста против COVID-ограничений

В швейцарском Берне полиция открыла огонь резиновыми пулями по участникам акции протеста против карантинных мер. С 13 сентября правительство страны расширило сферу применения ковидного сертификата, без которого невозможно посещение закрытых помещений ресторанов, баров, спортивных залов и музеев. Недовольство новыми правилами вывело на улицы города сотни человек, однако они встретили жесткий отпор сил правопорядка.

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